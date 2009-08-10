Відкрито центр реабілітації при хворобах кістково-м’язевої системи

На Волині відкрито центр реабілітації хворих із ураженням кістково-м’язевої системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної державної адміністрації, центр діятиме на базі санаторію «Лісова пісня» і є першим та єдиним таким закладом на території Західної України.

За даними прес-служби, на відкриття центру з обласного бюджету було виділено 560 тис. грн. Тут мають можливість оздоровлюватися одночасно 30 пацієнтів.

Загалом центр реабілітації хворих з ураженнями кістково-м’язевої системи - це лікувально-оздоровчий заклад з найсучаснішим обладнанням (спеціалізовані тренажери для пасивної розробки суглобів кінцівок, апарати ударно-хвильової терапії для лікування запалень суглобів), інфраструктурою, комфортними палатами, адаптованими для цієї категорії пацієнтів під’їзними шляхами і побутовими пристосуваннями, а також вдалим поєднанням найновіших методик лікування, у тому числі нетрадиційних, з врахуванням місцевих лікувальних факторів, йдеться в повідомленні.

Крім того, на території санаторію «Лісова пісня» працює й грязьове відділення з місцевими торфами, які пройшли повне біохімічне та клінічне підтвердження на базі Одеського НДІ курортології.

Відкриваючи центр, голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК зазначив, що «ми стали свідками досить серйозної події для всієї області і держави, адже сучасний лікувально-реабілітаційний комплекс європейського зразка із спеціальним обладнанням та апаратурою дозволить проходити реабілітацію хворим, які її потребують». Він оглянув відділення та поспілкувався з першими пацієнтами. Усі вони висловлювали задоволення умовами перебування та методиками лікування у центрі.