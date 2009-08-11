У Запоріжжі шкідливе повітря

У Запоріжжі санепідемстанція виявила перевищення вмісту шкідливих речовин мінімум в кожній 4-й пробі повітря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства з посиланням на начальника відділу охорони навколишнього середовища Євгена ТУЛУШЕВА, зокрема, минулого тижня СЕС було проведено 153 дослідження по 20 інгредієнтах, перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) зафіксовано в 39 пробах, що становить 25,5 % загальної кількості.

Незважаючи на те, що зараз більшість промпідприємств Запоріжжя працюють через кризу не на повну потужність, це вище за показник забрудненості повітря за відповідний тиждень 2008 р. на 2,7%.

Водночас, повідомляє СЕС, "згідно зі щоденними зведеннями промпідприємств, порушень роботи газопилоочисного і технологічного обладнання не відзначалося".

Фахівці пояснюють зростання рівня забруднення атмосферного повітря відключенням на підприємствах очисного обладнання, робота якого істотно підвищує обсяги енергоспоживання заводів і збільшує (в окремих випадках) терміни виробничих процесів. На підприємствах дану інформацію спростовують, заявляючи, що газопилоочисне обладнання неможливо відключити без зупинки виробничого процесу в цілому, проте інше пояснення зростанню об`ємів викидів дати важко.

Найбільш значні перевищення ГДК шкідливих речовин в Запоріжжі зафіксовані за вмістом у повітрі фенолу (у 2 рази вище за ГДК), сірководню (у 2,3 рази вище за ГДК) і двоокису азоту (у 1,5 рази вище за ГДК).