Звільнено директора закарпатського санаторію «Перлина Карпат»

Директора закарпатського санаторію «Перлина Карпат», де отруїлися київські діти, звільнили з займаної посади.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління з питань майна комунальної власності Закарпатської обласної державної адміністрації Михайло СТЕГУРА.

За його словами, рішення про звільнення ухвалили депутати під час засідання 25-ї сесії Закарпатської обласної ради, яка відбулася в п’ятницю, 7 серпня.

Згідно з цим рішенням, директора комунального підприємства «Санаторій «Перлина Карпат» Закарпатської обласної ради звільнено за згодою сторін.

«З юридичної точки зору це рішення є актом адміністративно-правового впливу обласної ради, як власника, на об’єкт комунальної власності з метою його найбільш ефективного використання», - уточнив М.СТЕГУРА.

Він також повідомив, що на розгляд сесії виносився проект рішення «Про ліквідацію комунального підприємства «Санаторій «Перлина Карпат», проте депутати його так і не ухвалили, і вирішили доопрацювати.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня з потяга „Ужгород - Київ” до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" були госпіталізовані 72 особи, які після оздоровлення їхали із санаторію „Перлина Карпат” до Києва, - 65 дітей віком від 8 до 17 років і 7 дорослих.

Через декілька годин у Тернополі були госпіталізовані ще 2 дітей та у Хмельницькому - 2 дітей з цього потяга

Решта дітей та супроводжуючих дорослих у кількості 180 осіб доїхали до Києва, де ще 6 дітей були госпіталізовані.