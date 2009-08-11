З'явилася лялька, що пропагує грудне вигодовування

Компанія-виробник іграшок Berujan стала об`єктом критики після випуску на ринок першої ляльки, що дозволяє дівчаткам імітувати процес грудного вигодовування, передає Fox News.

Іграшка, названа Bebe Gloton («Ненажерливе малятко»), продається в комплекті із спеціальною накладкою на груди, що імітує «соски», до яких необхідно прикладати ляльку, що періодично вимагає їжі.

Підкреслюється також, що для використання іграшки дівчинці необхідно надіти на себе імітатор «дорослих» грудей, що неминуче сексуалізує процес.

Прихильники нової розробки Berujan, навпаки, вважають неприпустимими те, що багато ляльок комплектуються пляшкою, що, на їх думку, є пропагандою «нездорового» штучного вигодовування.

medportal.ru