Чому чоловікам не можна хворіти на ангіну

У чоловіків після ангіни удвічі частіше розвиваються ускладнення на серці. У поєднанні з курінням, віковими змінами і ожирінням хвороба підвищує ризик смерті.

Учені встановили, що у пацієнтів чоловічої статі ризик виникнення серцевого нападу підвищується удвічі, а ймовірність смерті від проблем з серцем — втричі.

Команда дослідників з Національного ірландського університету (National University of Ireland) відібрала для спостереження 1785 пацієнтів, яким був поставлений діагноз ангіна в період з січня 1998 по грудень 2001 року. Фахівці відстежували стан цих пацієнтів протягом п`яти років.

Доктор Баклі сказав: «Наше дослідження продемонструвало, що чоловіки більше схильні до ризику розвитку захворювань серця, тепер це безперечно. Чоловіки, хворі ангіною, повинні прийняти всі необхідні заходи для ефективного лікування і, таким чином, запобігання серйозним ускладненням».

infox.ru