Рудоволосі чутливіші до болю

Людям з рудим волоссям потрібна велика доза анестезії, оскільки вони чутливіші до болю - до такого висновку прийшли стоматологи і анестезіологи, уважно вивчивши статистику скарг і претензій пацієнтів, пише The New York Times.

Дослідження показало, що руді набагато нервовіше реагують на необхідність відвідати зубного лікаря - і не спроста. Звичайної дози наркозу їм, як правило, недостатньо. Причина того, що руді чутливіші до болю криється в мутації одного з генів.

Дослідження показало, що рудим, в середньому, потрібно на 20% більше знеболюючих, ніж решті людей.

podrobnosti.ua