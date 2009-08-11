3-річна дівчинка померла, з'ївши пігулки із звалища

Порушення санітарно-епідеміологічних норм привели до загибелі дитини в Курганній області, повідомляє ИА REGNUM з посиланням на прес-службу управління Генпрокуратури РФ в Уральському федеральному окрузі.

Померла 3-річна дівчинка проживала в селі Нижнє Куртамишського району області. В ході проведеної за фактом загибелі дитини прокурорської перевірки було встановлено, що причиною смерті стало отруєння препаратом етацизин, призначеним для лікування аритмії. За даними слідчих органів, дівчинка знайшла пігулки етацизину на звалищі побутових відходів, незаконно організованому жителями села.

Для запобігання подібним випадкам прокуратура підготувала і направила до суду заяву, в якій зажадала від муніципальної влади усунути виявлені порушення. Суд задовольнив вимогу прокуратури, і незаконне звалище було ліквідоване.

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