Донеччина: загибель на воді зросла на 82%!

У Донецькій області з початку цього року зростання випадків загибелі людей на воді склало 82% - потонуло 170 дорослих і 12 дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецькою обласної держадміністрації з посиланням на дані Управління з надзвичайних ситуацій ОДА.

Згідно з повідомленням, аналіз загибелі людей на водних об`єктах області показав, що загальна кількість загиблих з початку цього року (станом на 10 серпня) на 82% більше, ніж було за той же період 2008 року. Так, усього на водоймищах області загинуло 182 людини, з них 170 дорослих і 12 дітей, тоді як за аналогічний період 2008 року загинуло 100 чоловік, з них - 91 дорослих і 9 дітей.

В ОДА констатували, що всього в регіоні із 1784 водоймищ (1627 ставків і 157 водосховищ) безгоспними залишаються 437 ставків. Зазвичай, велика частина людей гине саме на таких внутрішніх водоймищах, де не створені елементарні умови для відпочинку населення і відсутні попереджувальні знаки, підкреслили в обласному управлінні.