У Криму знову оголошено штормове попередження

Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Криму.

11 серпня на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду.

Останній раз ГУ МНС Криму оголошувало штормове попередження 7 серпня.