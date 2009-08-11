Запоріжжя: розповсюджували наркотичні медпрепарати

У результаті проведення спецоперації співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області знешкодили злочинну групу з ознаками організованості, члени якої впродовж року займались незаконним придбанням та збутом в особливо великих розмірах медичних препаратів, що містять сильнодіючі наркотичні речовини та прекурсори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до складу злочинної групи входило шестеро мешканців міста Запоріжжя та області. За словами начальника обласного УБОЗ Костянтина АНТОНОВА, зловмисники налагодили чітку схему постачання, зберігання та збуту наркотичних препаратів. «Зокрема, один з них був постачальником, інший посередником, двоє організовували місця зберігання «товару», а двоє його збували на території Запоріжжя та області» - поінформував він. Як встановлено, основним споживачем наркотаблеток була молодь віком до 25 років.

В ході документування злочинної діяльності фігурантів було проведено 15 контрольних та оперативних закупок небезпечних пігулок, і за матеріалами працівників спецпідрозділу БОЗ Слідчим управлінням ГУМВС України в Запорізькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2. ст. 311 Кримінального кодексу України.

Під час проведення санкціонованих обшуків у наркоторговців вилучено понад 41 тис. пігулок, капсул та ампул медичних препаратів «Трайфед», «Терофун», «Пара-трал», «Золдіар», «Трамадол», «Кетамін» загальною вартістю понад 650 тис. грн., 2 пістолети травматичної дії, 35 тис. грн. та 2 тисячі доларів США.

Наразі медпрепарати направлені на експертизу для встановлення якості та місця їх походження.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до функціонування наркотрафіку.