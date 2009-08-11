Листя чорниці лікує гепатит С

Сполуки, знайдені в листі чорниці, допоможуть перемогти гепатит – інфекційне захворювання печінки, що зачіпає здоров`я 200 млн осіб в світі, обтяжене цирозом і раком. В даний час вакцини проти даного вірусу не існує, а комбінація різних медикаментів дає тільки 60% успіху терапії і створює ризики важких побічних ефектів.

Як показали результати досліджень японських учених, речовини в чорниці ефективно блокують дію вірусу гепатиту С. У пошуках кращого засобу проти захворювання, лікарі Університету Міядзаки провели обстеження населення однойменної префектури на півдні Японії, де зафіксована висока поширеність гепатиту С. Біологи розглянули близько 300 різних продуктів, щоб знайти з`єднання, потенційно здатне приборкати вірусну активність.

ami-tass.ru