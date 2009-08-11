Американські учені вилікували рак, використовуючи "нанобджіл"

Американським ученим вдалося вилікувати рак у мишей наночастками з бджолиною отрутою, повідомляє The Times. Дослідження було проведене групою фахівців Університету Вашингтона в Сент-Луісі (Washington University in St Louis), штат Міссурі, яке очолив професор Семюель Уїклайн (Samuel Wickline).

Для лікування раку учені створили з перфторвуглецю круглі частинки розміром близько чотирьох нанометрів, які містили основний компонент бджолиної отрути - амінокислотний полімер меліттін. Дослідникам вдалося добитися того, що наночастки з речовиною атакували тільки ракові клітини, а також їх попередниць, не зачіпаючи здорові клітини.

Фахівці з Сент-Луіса випробували нову методику лікування онкологічних захворювань на двох групах мишей. За словами авторів дослідження, яке опубліковане в Journal of Clinical Investigation, застосування бджолиної отрути має ряд переваг перед традиційними методами лікування онкологічних захворювань. Так, в порівнянні з хіміотерапією, використання наночасток з меліттином є більш високоточним і ефективним методом, а також викликає менше побічних ефектів.

simf.biz