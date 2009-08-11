Більше інтиму, овочів і фруктів, відвідин церкви і фізичних навантажень. Менше телевізора, стресів і образ, алкоголю і куріння. Такий, за результатами останніх досліджень, сучасний рецепт довголіття, пише видання Кореспондент.

Липневий номер авторитетного наукового журналу American Journal of Medicine приніс читачам найсвіжіші рекомендації американських дослідників у галузі довголіття: потрібно відмовитися від куріння, щодня їсти свіжі фрукти і овочі, підтримувати оптимальну вагу і присвячувати як мінімум 2,5 години кожного тижня фізичним навантаженням. "Це чотири колони, на яких тримається здоровий спосіб життя", - стверджують експерти видання.

Вони наводять результати дослідження, в якому брали участь більш як 15 тис. американців у віці від 45 до 64 років. Вивчивши їх історії хвороб, учені склали список найбільш частих зловживань, які, на їх думку, ведуть до скорочення тривалості життя.

Експерти American Journal of Medicine доповнюють свій список перешкод на шляху до довголіття украй шкідливою звичкою регулярно дивитися телевізор, до якої схильні сотні мільйонів людей у всьому світі. Дві-три години - стільки часу проводить перед блакитним екраном середньостатистичний любитель шоу і серіалів, відзначають учені, підкреслюючи, що це безцільне пасивне проведення часу.

likar.info