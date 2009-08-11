Чим небезпечні суші?

Безліч морських організмів заражені бактеріями, які провокують захворювання гострими кишковими інфекціями і виразкою шлунку. Тому мікробіологи говорять про те, що їсти морепродукти необхідно тільки після теплової обробки.

Що стосується японців, для яких суші, ролли і сашимі є національними, то вони їдять напівсиру рибу впродовж багатьох століть. Імунітет до збудників кишкових захворювань вироблений у них на генетичному рівні.

Як правило, сира риба заражена паразитом Anisakis. Він не розвивається в людському організмі, але його личинки, потрапивши в шлунок, можуть привести до серйозних захворювань. Про це говорили учасники 72-го з`їзду Американської колегії гастроентерологів. Справа ускладнюється тим, що діагностувати і лікувати подібні захворювання украй важко.

obozrevatel.com