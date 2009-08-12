У Первомайську СЕС закрила пляж

У місті Первомайську Миколаївській області санепідемстанція закрила міський пляж через забруднення води в річці Південний Буг.

Як повідомила кореспондентові УНІАН завідувач відділу комунальної гігієни Миколаївської обласної санітарно-епідеміологічної станції Лілія САГАНЄВІЧ, постанову про тимчасове припинення експлуатації міського пляжу підписав головний державний санітарний лікар міста Первомайська і Первомайського району Михайло КОВАЛЬЧУК, оскільки виявлено забруднення води лактозапозитивною кишковою паличкою, що вп’ятеро перевищує діючі гігієнічні нормативи.

За словами Л.САГАНЄВІЧ, «даний рівень забруднення не є заразливою дозою, проте купатися в такій воді не рекомендується, оскільки залежно від стану імунітету кожної конкретної людини можливе захворювання на кишкові інфекції і шкірні захворювання».

Вона повідомила, що ймовірними причинами підвищення рівня забруднення стали забруднена вода з верхів`я річки, розташованого в Кіровоградській області, і висока температура води через спекотну погоду.

Співробітники СЕС продовжують контролювати санітарний стан пляжної зони Первомайська.

Водночас, як стверджує Л.САГАНЄВІЧ, на інших 10 узаконених пляжах Миколаївської області, зокрема, двох пляжах у Миколаєві - «Стрілка» і «Прибій», де стан води контролюється санітарно-епідеміологічною службою, показники якості води відповідають гігієнічним вимогам.

Якість морської води в курортній зоні Миколаївської області в районі Очакова, сіл Коблеве і Рибаківка також відповідає нормам, повідомила санепідеміолог.