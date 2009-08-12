Цибуля допоможе здолати алергію

При черговому прояві алергії не поспішайте хапатися за пігулки. Спробуйте народну медицину.

Звичайно, ризикнути утриматися від розпоряджень лікаря можна, тільки якщо йдеться не про важку алергічну реакцію. Розглянемо варіант легкої алергії, наприклад, на домашніх тварин або яку-небудь їжу.

В цьому випадку велику допомогу організму може надати екстракт з цибулі. До речі, у цього народного рецепту є серйозне наукове обгрунтування - досліди учених довели, що цибуля пригнічує набряки, викликані зайвим скупченням рідини в тканинах, які у свою чергу є реакцією на караген. Це приправа, часто використовувана як загусник в молочних і соєвих продуктах.

Антиалергенні властивості цибулі швидше пояснюються його антизапальним ефектом. Цибуля - прекрасний антиоксидант, запевняють учені.

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