Чому часто розчісуватися шкідливо?

В ході дослідження ізраїльський дерматолог дійшов висновку, що дуже часте розчісування, особливо в перукарнях, приводить до втрати волосся. Про це пише у понеділок газета "Гаарец".

В ході експерименту, що продовжувався більше місяця, 14 жінок уважно підраховували кількість випалого за день волосся, а також скільки разів на день вони зазвичай причісуються.

У результаті було встановлено: чим більше чесати волосся, тим більше його втратиш.

"Жінки, які причісувалися двічі в день, втратила втричі більше волосся, ніж ті, які причісувалися один раз", - відзначає керівник дослідження, Олександр Кирдман з Єврейського університету в Єрусалимі.

newsland.ru