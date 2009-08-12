Для збереження фігури жінці краще їсти з чоловіком

Обідаючи або вечеряючи з чоловіком, жінка вибирає страви з меншою кількістю калорій, виявили фахівці Університету Макмастер.

На думку психолога Мередіт Янг, смакові переваги в їжі залежать від статі учасників компанії. Спостерігаючи за студентами в кафетеріях трьох крупних університетів з великим вибором страв, дієтологи встановили, що дівчата, які обідали в чоловічій компанії, замовляли менш калорійні продукти, ніж коли вони знаходилися за столом тільки зі своїми подругами. Більш того, коли дівчата обідали в змішаній компанії, їх вибір в їжі теж відрізнявся нижніми відмітками з калорійності. При цьому у виключно жіночих компаніях харчування було значно вище за змістом калорій.

ami-tass.ru