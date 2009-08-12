Чим корисний квас

Крім прекрасного смаку, квас має широкий спектр корисних і цілющих властивостей, він один з найпоживніших і здорових напоїв серед тих, що існують на сьогодні. Квас - народний засіб від авітамінозу, оскільки до складу квасу входить безліч необхідних мікроелементів і вітамінів, а саме: молочна кислота, вітаміни групи В, кальцій, магній, фосфор, а також амінокислоти (у тому числі і незамінні).

Завдяки корисним властивостям, квас регулює діяльність шлунково-кишкового тракту, перешкоджає розмноженню шкідливих хвороботворних мікробів, покращує обмін речовин, благотворно впливає на серцево-судинну систему. Свої корисні і цілющі властивості квас набуває в процесі бродіння.

Мікроорганізми в квасі нормалізують травлення, а також лікують дисбактеріоз. Вітаміни, які виробляють ці бактерії, підсилюють імунітет. Квас корисно пити перед їжею страждаючим гастритом із зниженою кислотністю, сердечникам, гіпертонікам, людям з ослабленою нервовою системою і тим, хто просто хоче підняти настрій.

Квас дуже корисний, він зміцнює зубну емаль, заліковує виразки і навіть сприяє схудненню. Квас необхідно вживати якомога частіше, оскільки квас, будучи дієтичним і профілактичним напоєм, знижує втому і підвищує працездатність.

Хлібний квас корисний людям, страждаючим серцевими захворюваннями: квас сприяє очищенню судин. Випитий натщесерце, квас стимулює вироблення шлункового соку. Квас багатий вітаміном В, він дуже корисний тим, у кого проблеми з очима, печінкою і мозковим кровообігом. Ще квас зміцнює серце і стимулює потенцію.

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