Онкохворим продають препарат-вбивцю

Лікарі підозрюють, що до Москви надійшла підроблена партія ліків, які призначають раковим хворим як знеболюючий і заспокійливий засіб.

Столичні медики б`ють тривогу: за дві доби 38 осіб одержали передозування психотропного препарату коаксил, одну постраждала врятувати не вдалося.

Медики не виключають, що до Москви завезена підроблена партія лікарського препарату, який призначається онкологічним хворим як могутній знеболюючий і антидепресант. Фахівці упевнені, що в найближчий день сумна статистика продовжиться.

- За останні дві доби коаксилом отруїлися 38 осіб, з них половина потерпілих доставлена в лікарню в украй важкому стані, - говорять лікарі Московської «швидкої допомоги» імені Пучкова. - Видно, всі вони вживали «палені» ліки.

- Якщо таку пігулку вип`є людина з раковим захворюванням, то її врятувати дуже важко, - продовжують лікарі. - Наслідки отруєння дуже важкі: різке падіння тиску, почастішання пульсу, зупинка дихання.

Отруєння

- Судячи за симптомами отруєння, постраждалі вживали саме неякісний препарат, - говорить лікар «швидкої допомоги». - З моменту отруєння до приїзду невідкладної «допомоги» проходило не більш як п`ятнадцять хвилин, але пацієнт вже знаходився в украй важкому стані.

Померлій від отруєння жінці було лише 32 року. Зі слів господаря квартири, де відбулася біда, жінка знепритомніла практично відразу як внутрішньовенно ввела ліки. Медики були безсилі. Смерть жінки настала практично миттєво.

donbass.ua