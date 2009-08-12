На Житомирщині отруїлася 21 людина

Протягом 10-11 серпня з ознаками харчового отруєння на Житомирщині до Попільнянської центральної райлікарні були госпіталізовані 15 людей, у тому числі 3 дітей, а до медзакладів Києва – 6 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, усі потерпілі 8 серпня на поминальному обіді в селі Ставище Попільнянського району вживали страви домашнього приготування. Всього на поминках було близько 100 чоловік. Станом на 07.00 12 серпня ці пацієнти перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

Фахівцями СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Житомирській області.