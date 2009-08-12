Вінницька облрада виділила 2,6 млн грн на медустанови

Вінницька обласна рада виділила 2,633 млн. грн. на капітальний ремонт і реконструкцію у цьому році установ охорони здоров`я.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВІЙ.

Він зазначив, що ці кошти виділені за рахунок перевиконання надходжень бюджету області за перше півріччя 2009 року.

Зокрема , облрада виділила на капітальний ремонт відділення паталогії вагітних Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова 0,15 млн. грн., на капремонт торакального відділення і госпблоку Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні - 0,4 млн. грн., на капремонт відділень Вінницького обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення - 0,3 млн. грн., на капремонт відділень і бактеріологічної лабораторії Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. академіка Ющенка - 0,303 млн. грн., на капремонт покрівлі Вінницького медичного коледжу ім. академіка Заболотного - 0,15 млн. грн.

Крім того, облрада виділила 0,4 млн. грн. на реконструкцію хірургічного корпусу Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, 0,15 млн. грн. - на завершення капремонту поліклініки Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру, 0,3 млн. грн. - на завершення реконструкції ванного відділення Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні, 0,2 млн. грн. - на капремонт Вінницького обласного дитячого будинку для дітей з ураженнями центральної нервової системи і порушень психіки.