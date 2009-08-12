Погода на завтра

Завтра у північних, центральних, а вдень і в західних областях України очікуються короткочасні дощі, подекуди грози, вдень у Карпатському регіоні місцями сильні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер очікується західний, південно-західний, 7-12 м/с, на заході вдень окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 20-25°, у південній та східній частині 26-29°; на високогір`ї Карпат протягом доби 9-14°.

У Київській області у четвер очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.