Таміфлю викликала у багатьох дітей нудоту і кошмари

Чи варто лікувати дітей, заражених вірусом A(H1N1)? - таке, здавалося б, недоречне питання задали британські медики, автори дослідження, опублікованого у понеділок в British Medical Journal, пише Le Monde. За даними цього дослідження, такі ліки проти грипу, як Таміфлю, приносять "обмежену користь", викликаючи набагато серйозніші небажані наслідки, зокрема нудоту, яка може привести до обезводнення, і ускладнення у деяких дітей.

Минулого тижня британське агентство охорони (Health Protection Agency) здоров`я відзначало, що профілактика грипу у дітей з використанням Таміфлю викликала у багатьох нудоту і кошмари: з 248 юних британців, що приймали препарат, кожен другий продемонстрував ці симптоми.

На думку одного з авторів дослідження, небажані ефекти систематичного використання Таміфлю переважають над очікуваними позитивними, тому він закликав міністерство охорони здоров`я терміново переглянути стратегію боротьби з пандемією свинячого грипу.

Roche, компанія-виробник препарату Таміфлю, вважає за краще розглядати це дослідження в національному контексті, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію у Великобританії, де Таміфлю продається в аптеках без рецепту. На думку директора відділення вірусології Монель Мунтлак, "ця стаття направлена на засудження проблемних терапевтичних методів". "У Франції ліки прописує лікар, що уміє розпізнати чинники ризику. Крім того, ці ліки не слід використовувати систематично", - наводить її слова видання.

likar.info