Інсульт подвоює ризик перелому стегна

Голландські учені з університету Утрехта заявили про те, що інсульт підвищує ризик перелому стегна.

Відомо, що після інсульту відбувається швидка втрата кісткової маси.

Щоб понизити ризик небезпечних падінь, люди не виходять на прогулянки одні, купують зручне взуття, прибирають перешкоди на шляху.

Учені обстежували 6763 пацієнти з переломами стегна і 26341 людину з контрольної групи. Ризик переломів в 1,96 разу підвищувався у пацієнтів, що пережили інсульти. Для жінок він збільшувався в 2,12 разу.

medstream.ru