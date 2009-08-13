Київська СЕС: пляжі працюють без офіційних дозволів

Київські пляжі цього року працюють фактично без офіційних дозволів, оскільки не отримали від санепідемслужби столиці дозволів на відкриття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО.

«У поточному 2009 році не відкритий жодний пляж (у Києві – УНІАН) офіційно, немає жодного санітарного паспорту», - сказав А.ПОНОМАРЕНКО. Він додав, що декілька років тому столична СЕС надавала дозволи на відкриття до 15 пляжів, а минулого року – всього трьох пляжів.

А.ПОНОМАРЕНКО також повідомив, що якісні показники біологічного і хімічного забруднення води у Дніпрі цього року знаходяться у нормі і дозволяють купатися. А стурбованість санепідемслужби, за його словами, викликають саме пляжі та зони відпочинку, які «за роки незалежності ще ніколи не були такими жалюгідними, як цього року».

За словами керівника столичної СЕС, к питанні підготовки пляжів «є великі резерви», щоб хоча б наступного року довести їхній стан до відповідних норм, а не сподіватися, як цього року, “на авось”.

А.ПОНОМАРЕНКО також повідомив, що ще 15 червня відбулося засідання колегії КМДА щодо готовності пляжів, і ще тоді було вказано на існуючі недоліки.

Проте, за його словами, пройшло майже два місяці і ніяких змін не відбулося. «Як ми констатували, що не відкрито жодного пляжу офіційно, так і на сьогоднішній день є», - сказав він.