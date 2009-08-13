У столиці роблять тривимірне УЗД

Нещодавно в Києві з`явився перший УЗД-апарат, який дозволяє побачити об`ємну картинку.

Київські лікарі, які використовують диво-апарат в своїй роботі, дуже пишаються отриманими результатами при УЗД. Вони запевняють, що нове устаткування дозволяє їм краще розглянути стан серця, нирок і інших органів, а також зафіксувати розвиток плоду на ранніх стадіях вагітності. Допомагає виявити вади серця і синдром Дауна.

- Коли лікар перший раз розповіла про це устаткування, то я уявила величезний апарат для УЗД. Мені стало страшно йти на цю процедуру, - поділилася з нами враженнями пацієнтка Ірина Василюк. - Але потім, коли я його побачила, всі страхи пройшли. Він більше схожий на ігровий автомат.

На УЗД разом з 27-річною Іриною прийшов її чоловік Андрій. У них через 2 місяці повинна народитися дитина, і вони з нетерпінням чекають його появи. А поки насолоджуються першим відео малюка, яке лікарі записали їм після ультразвукового сканування.

До речі, зображення, передане апаратом, дозволяє розглянути не тільки саму дитину, але і вираз її обличчя. Як запевняють лікарі, малюки дуже часто корчать пики під час обстеження, посміхаються або, навпаки, відвертаються і закривають руками обличчя.

kp.ua