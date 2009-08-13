Чи може чоловік прожити без м'яса?

Чоловікам потрібний вітамін «Ц» - м’ясЦе, пивЦе, сальЦе. Чи є в цьому жарті частка істини? І взагалі, чи є у сильної статі якісь особливі потреби в харчуванні?

Можливо, його представникам потрібно просто більше калорій, адже в середньому чоловіки більші за жінок? Виявляється, відмінності між статями не тільки кількісні, але і якісні.

Наприклад, є така речовина - лецитин. Він украй важливий для чисто чоловічих якостей і, особливо для рухливості сперматозоїдів. Від його наявності в організмі залежить їх здатність запліднити яйцеклітину. А працюючи на іншому фронті, лецитин ще і знижує холестерин в крові, покращує фізичну форму, нормалізує роботу печінки і перешкоджає її ожирінню. Останнє украй важливе - із зайвого відкладення жирів в печінці починається клубок чоловічих хвороб: діабет, гіпертонія, інфаркт і навіть деякі види раку.

А зараз найцікавіше. Достатньо багато лецитину міститься в одному з чоловічих вітамінів «Ц» - сальЦе. Проте не забувайте «компонувати» його з цибулею, часником, огірками, квашеною капустою. Саме так їли його в Україні завжди. А скільки сала можна собі дозволити? Дві-три скибочки в день, але не більше! І не забудьте, що йдеться не про копчене сало, а про свіжозасолене. Більше лецитину міститься тільки в жовтку яйця і печінці.

Пам`ятайте, що вітамін м’ясЦе теж потрібний. Тільки хай це буде натуральний «вітамін», а не напівфабрикат, напханий шкідливими переробленими жирами і харчовою хімією, що надає їм смаку і кольору. У ідеалі від них потрібно відмовитися, як від сигарети.

Відомо, що вегетаріанська дієта знижує лібідо (статевий потяг). Можливо, тому чоловіки презирливо називають зелень, овочі і фрукти «травою». «Трава» нейтралізує негативні ефекти м`яса, тому ніколи не ігноруйте салат на обід і вечерю. З ним в організм потрапить маса вітамінів і інших біологічно активних речовин - антиоксидантів, харчових волокон і дефіцитних для нас калію і магнію.

А ось з рідким вітаміном «Ц» - справа погана. Хоча пиво вважається чоловічим напоєм, насправді воно дуже жіночне, оскільки містить фітоестрогени, що діють подібно до жіночих гормонів. Тому зловживання пивом у чоловіків може викликати фемінізацію. Ідеальними чоловічими напоями є сухе червоне вино і... молоко. У провині є ресвератрол, який запускає цілий каскад реакцій, що захищають печінку від ожиріння, а серце, судини і весь організм - від інших негативних ефектів. Більш того, по дії він дуже схожий на віагру. Проведено декілька серйозних досліджень, що показують, що імпотенція розвивається рідше і пізніше у любителів помірних доз червоного вина.

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