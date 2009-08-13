Робота позбавляє жінок сну

Соціологи з університету Цинциннаті (University of Cincinnati) під керівництвом професора Девіда Моме (David Maume) з`ясували, що робота чинить сильний негативний вплив на сон жінок.

У основу дослідження лягли результати телефонного опитування 583 членів профспілки працівників сфери громадського харчування США в січні-квітні 2007 року. В ході докладного опитування соціологи з`ясовували якість сну респондентів, а також стан на роботі і в сім`ї. Після обробки даних з урахуванням усіх чинників виявилось, що жінки на 27% частіше за чоловіків мають розлади сну.

Після статистичної обробки з`ясувалося, що з цих двадцяти семи відсотків сімнадцять доводяться на проблеми, пов`язані з роботою. За словами дослідників, проблема полягає в тому, що жінка розривається між двома точками - роботою і сім`єю. Як тільки жінка починає працювати в повну силу, у неї починаються проблеми.

Ще одна цікава деталь. Якщо дружина працює цілий день, то гірше спить і її чоловік. І хоча на чоловіку розлад позначається не так сильно, мабуть, дискомфорт все-таки створюється і передається партнерові.

infox.ru