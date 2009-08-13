Антидепресанти доводять молодь до самогубства

Молодь до 25 років, що приймає антидепресанти, частіше кінчає життя самогубством, ніж люди старші. До такого висновку дійшли фахівці Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), повідомляє Reuters.

Американські і європейські фахівці почали бити тривогу з приводу антидепресантів в 2003 році, коли з`ясувалося, що їх вживання підвищує ризик суїциїдальних настроїв у молоді до 18 років. У лютому 2005 року FDA офіційно попередило про те, що пацієнти до 18-ти повинні з обережністю приймати ці препарати. У травні 2007-го попередження було поширене на молодих людей у віці 18–24 років.

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