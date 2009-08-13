Як позбутися закрепів?

Хронічні закрепи примушують страждати не менш як 15% населення. Найчастіше ця патологія шлунково-кишкового тракту зустрічається у жінок, нерідко з`являючись при вагітності, і у осіб похилого віку, після 65 років. Хронічні закрепи виникають, як правило, при неправильній роботі товстого кишечника і прямої кишки. Окрім великої незручності для пацієнта, закрепи як правило не мають ускладнень на здоров`я людини, за винятком випадків розвитку геморою або тріщини заднього проходу.

- Перше, що необхідно зробити при цій хронічній проблемі, ввести в свій харчовий раціон продукти, багаті клітковиною (фрукти, овочі, зелень, чорний хліб, боби, злакові). Для цього як мінімум потрібно з`їдати тарілку варених овочів (не картоплю) або тарілку салату з свіжих овочів або три штуки різних свіжих фруктів (краще всього - груші, ківі, сливи, черешні) в день. У цих же цілях використовують молочні йогурти з добавками клітковини або потрібних кишечнику мікроорганізмів. Приймайте йогурти або фрукти натщесерце або перед їжею.

- Простежте за тим, щоб в день ви випивали не менш як 1,5 -2 літрів рідин, краще воду. Іноді цього буває достатньо, щоб кишечник почав спорожнятися нормально.

- У випадку, якщо цього виявляється недостатньо

- існують спеціальні харчові добавки. Наприклад дуже хорошу дію мають пшеничні висівки (перемелені), які можна додавати в гарніри по 1 ст. ложці, збільшуючи дозу при необхідності.

- Потрібно уникати сидячого способу життя, необхідно знайти час на фізичні вправи (ходьба, легка уранішня зарядка)

- У випадках хронічних закрепів полегшення приносить самомасаж живота, круговими рухами по часой стрілці (у напрямі до прямої кишки) або підводний масаж.

- Потрібно постаратися організувати свій час так, щоб вранці, без поспіху, спокійно побути в туалеті. Зазвичай кишечник швидко звикає спорожнятися в один і той же час.

Коли потрібно обов`язково звернутися до сімейного доктора?

- якщо закрепи з`являються раптово, і не піддаються лікуванню протягом декількох тижнів

- якщо вони хронічні

- якщо змінився звичний ритм спорожнення кишечника

Послаблюючі рекомендується використовувати тільки за призначенням лікаря у випадках, коли це дійсно необхідно, оскільки багато хто з них дратує слизисту прямої кишки і до багатьох - виникає звикання.

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