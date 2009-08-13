Телефон вибухнув, поранивши користувачеві око

У Франції хлопець, вивчаючи функції телефону iPhone, постраждав від вибуху екрану пристрою.

Екран iPhone вибухнув прямо в руках у хлопця з міста Экс-ан-Прованс на півдні Франції, легко поранивши його в око. Apple заперечує можливість подібної події, передають французькі ЗМІ.

Інцидент відбувся, коли 18-річний француз вивчав функції телефону, купленого його дівчиною два місяці тому. Несподівано апарат почав тріскатися, і хлопець відчув, що в око йому потрапила піщинка. Як повідомляє газета La Provence, це не могло бути ніщо інше, як уламок скла.

Потім з екрану вилетіли інші фрагменти, розмір яких не перевищував 0,5 міліметра. Власники телефону стверджують, що iPhone під час інциденту не падав і не нагрівався.

Мати хлопця подзвонила в контактний центр Apple, де її запевнили, що таке неможливо. За даними виробника, клієнти говорили, що на деяких моделях iPhone 3GS нагрівається акумулятор, проте iPhone ніколи раніше не вибухали.

В даний час потерпілі розглядають можливість подати до суду на Apple.

rian.ru