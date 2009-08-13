Жінки-оптимістки успішніші, молодші і живуть довше

У оптимістичних жінок ризик розвитку захворювань серця і смертності набагато нижчий, ніж у песимісток.

Як повідомляють автори дослідження, опублікованого в журналі Circulation, рівень смертності також вищий серед жінок, не схильних довіряти оточуючим або що проявляють цинізм у ставленні до інших людей.

"Як терапевтові мені б хотілося бачити навколишніх людей позитивніше настроєними. Накопичений клінічний досвід показує, що довгі періоди негативного настрою шкодять здоров`ю", - прокоментувала статтю її автор, доцент Піттсбургського університету Хіларі Тіндл, слова якої наводить прес-служба Американської асоціації кардіологів.

Щоб дійти такого висновку, учені вивчили стан здоров`я майже 100 тисяч жінок, що взяли участь у відповідній восьмилітній програмі. Вік випробовуваних становив від 50 до 79 років. Перед початком дослідження жодна з жінок не страждала на серцево-судинні і онкологічні захворювання.

У ході дослідження з`ясувалося, що оптимістичні жінки на 9% рідше страждають на серцеві захворювання і мають на 14% менший ризик смерті з якої-небудь іншої причини. При цьому жінки з цинічним характером мають на 16% більший показник смертності в порівнянні з іншими.

korrespondent.net