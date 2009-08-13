У Донецькій області СЕС закрила 7 із 25 пляжів

У Донецькій області санітарно-епідеміологічна станція не дозволила функціонування 7 із 25 громадських пляжів через антисанітарні умови.

Як повідомили в облСЕС, під контролем санітарно-епідеміологічної служби Донецької області перебуває 25 громадських пляжів, із яких 16 - на побережжі Азовського моря і 9 - на водоймищах і річках.

На сьогодні відповідають діючим нормативам, мають паспорти і функціонують 12 морських пляжів: два у м. Маріуполі, 4 - у Першотравневому районі і 6 – в Новоазовському районі. Решта 4 морських пляжів не відповідають нормативам через відсутність впорядкування (немає тіньових навісів, туалетів, душових тощо)

Крім того, у с. Седово при проведенні перевірок співробітники санстанції виявили два пляжі, які функціонували без дозвільних документів: пляж рекреаційно-ландшафтного парку «Меотіда» і пляж «Екватор».

В облСЕС також повідомили, що на водоймищах і річках області в даний час функціонує 6 із 9 громадських пляжів. Зокрема, експлуатацію пляжу на р. Сіверський Донець в с. Щурове постановою Краснолиманської райСЕС припинено з 21 липня 2009 р. через антисанітарний стан території (накопичення побутового сміття).

В облСЕС зазначили, що контроль стану місць масового відпочинку проводитиметься до завершення оздоровчого сезону.