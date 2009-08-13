Водія BMW, що на пляжі переїхав дівчину, покарають

14:52, 13 серпня 2009
Країна
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У дівчини переламані кістки тазу...

Проти 23-річного жителя Запоріжжя, який на автомобілі BMW переїхав 18-річну дівчину, яка засмагала на пляжі, порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, дії водія, в результаті яких дівчина одержала перелом кісток тазу і здавлення обох ніг, кваліфіковані як злочин, передбачений ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Дана стаття Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня на базі відпочинку "ЗАлК" на острові Хортиця 23-річний житель Запоріжжя сів за кермо автомобіля, що не належав йому, в`їхав у пляжну зону, збив пляжну парасольку, стіл, що стояв на піску, і здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка засмагала. Автомобіль зупинився, лише в`їхавши у ріку. Дівчину у вкрай тяжкому стані госпіталізували до центру екстремальної медицини. Від самосуду відпочиваючих водія врятувало прибуття співробітників міліції (роти спецпідрозділу "Беркут").

Свій вчинок затриманий пояснив правоохоронцям бажанням перевірити технічні можливості іномарки.

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