На Дніпропетровщині почали перевіряти продукти на ГМО

У Дніпропетровській області на базі випробувального центру ДП "Кривбасстандартметрологія" розпочала роботу лабораторія з перевірки харчових продуктів на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО).

Як повідомили УНІАН у Держспоживстандарті, це перша в східному регіоні України лабораторія з перевірки харчових продуктів на вміст ГМО.

Заявки на лабораторні дослідження від суб`єктів господарювання, зокрема товаровиробників харчової продукції, вже приймаються.

У лабораторії проводяться дослідження за визначенням якісного і кількісного вмісту генетично модифікованих організмів у продуктах харчування і сільськогосподарській сировині.

А в Одеській області державна мережа лабораторій, що будуть досліджувати продукти харчування на наявність генетично модифікованих організмів, розпочне функціонувати з 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції завідувачка відділу харчування Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції Лідія СТЕПАНОВА.

“Зараз наші фахівці проходять атестацію, - зазначила Л.СТЕПАНОВА, - щоб підготуватися до досліджень на вміст ГМО продуктів будь-якого призначення. Лабораторії забезпечені достатніми нормативною і технічною базою”.

За словами Л.СТЕПАНОВОЇ, одеські фахівці досі не проводили таких досліджень, оскільки не було державного реєстру і жодна з фірм чи організацій не реєструвалася для дослідження продукції на наявність ГМО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 2009 р. №468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або виготовлені з їх використанням і вводяться в оборот», з 1 липня 2009 року запроваджується обов`язкове етикетування харчових продуктів, які містять ГМО.