Погода на п'ятницю

14 серпня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. Вночі у північних, центральних, та прикарпатських областях, вдень у східній частині пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 21-26°, у південній частині 25-30°; на високогір`ї Карпат вночі близько 10°, вдень 13-18°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність. Вночі можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 21-26°. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

13 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 21-24°, в Дніпрі біля Києва 21°.