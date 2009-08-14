У світі від грипу A/H1N1 померли майже 1,9 тис. осіб

Майже 230 тис. випадків грипу A/H1N1 підтверджено у світі, кількість жертв нового вірусу наближається до 1,9 тис. чоловік.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сьогодні Росспоживнагляд з посиланням на дані регіональних бюро ВООЗ.

"На 13 серпня загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань людей, викликаних вірусом А/H1N1, у світі становить 219,681 тисячі, включаючи 1,882 тисячі випадків з летальним результатом", - говориться в повідомленні.

У Росії, за останніми даними, підтверджено 142 випадки нового грипу, летальних немає.