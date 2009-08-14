Тернопільському центру швидкої допомоги придбали 2 авто

Тернопільському комунальному центру швидкої медичної допомоги придбали дві нові карети швидкої допомоги.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар міського центру швидкої допомоги Михайло ДЖУС, за обидва автомобілі “Газель” разом з медобладнанням було витрачено 354 тис грн. 144 тис грн. з них виділила медіа-корпорація “RІА”, яка близько 2-ох років проводила збір благодійних коштів на купівлю реанімобіля, ще 210 тис. грн.. було виділено з міського бюджету. Автомобілі оснащені електрокардіографом, дифебрилятором, відсмоктувачем, вакуумними шинами, головотримачами, сучасними носилками, щитом для людей з переломом хребта. “Зараз у нас 19 автомобілів швидкої допомоги, але 70% з них – це автомобілі, які відпрацювали свій ресурс, деякі їздять вже понад 7 років, тоді як положено 3,5 року”, – зауважив М.ДЖУС. Він додав, що минулого року для центру швидкої медичної допомоги було куплено швидку на базі автомобіля “Форд”, однак коштувала вона 420 тис грн. “Автомобілі “Форд” чи “Мерседес” більш витривалі, але цього року у нас не було матеріальної змоги їх купити”, – констатував М.ДЖУС. При цьому він зазначив, що в місті використовують і “Газелі”, яким уже понад 7 років, однак центр швидкої меддопомоги змушений витрачати більше коштів на їх ремонт та обслуговування, ніж на іномарки.

Після урочистої передачі нових автомобілів швидкої, їх освятили священики.