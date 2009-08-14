Школи Києва практично готові до навчального року

Усі загальноосвітні навчальні заклади та дошкільні заклади міста Києва практично готові до нового навчального року.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації - начальник Головного управління освіти і науки Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами В.ЖУРАВСЬКОГО, у більшості столичних закладів освіти уже проведено косметичні та капітальні ремонти кабінетів, класних кімнат, коридорів, їдалень та спортивних залів.

«Пропозиції міських служб, зокрема санітарно-епідеміологічної служби, щодо функціонування як окремих об’єктів, так і закладів освіти Києва не залишаються без уваги”, - сказав він.

В.ЖУРАВСЬКИЙ запевнив, що усі відповідні служби активно працюють над підготовкою шкіл та дитячих садочків до нового навчального року, тому вони “гостинно приймуть учнів 1 вересня».

Він додав, що наразі проводяться традиційні заходи щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року. Для перевірки готовності шкіл та дитсадочків створенні спеціальні комісії, до складу яких увійшли представники міської та районної виконавчої влади, управлінь освіти, пожежної охорони, санітарно-епідеміологічної служби, управління з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, профспілки. За результатами обстеження в період з 15 до 30 серпня 2009 року комісія підписує акти готовності навчальних закладів до 2009-2010 навчального року.