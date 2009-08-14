Англія: за тиждень - 25 тис. випадків зараження вірусом A/H1N1

За минулий тиждень в Англії зафіксовано 25 тисяч нових випадків зараження вірусом грипу A/H1N1, повідомила Національна служба охорони здоров`я Великої Британії.

Проте, як упевнені лікарі, наведена цифра свідчить, що пік літньої епідемії цього різновиду грипу пройдено, відзначає ІТАР-ТАСС.

Експерти сходяться на думці, що тенденція ослаблення епідемії зберігатиметься до 7 вересня, коли у Великій Британії розпочнеться новий навчальний рік. Саме дитячі освітні установи, як ніякі інші, сприяють розповсюдженню хвороби.

В Англії від грипу A/H1N1 вже померли 44 людини, а в Шотландії - 5.

Головний лікар Великої Британії сер Ліам ДОНАЛДСОН уже заявив, що з жовтня почнеться масова вакцинація населення країни. Причому першими препарат одержать люди, яким показана вакцинація проти звичайних видів грипу, а також хворі на діабет і серцево-судинні захворюванням. Відтак відбудеться вакцинація всіх вагітних жінок.

До грудня, завдяки зусиллям фармацевтичних концернів, у розпорядження властей повинні будуть надійти 54,6 млн. доз вакцини від нового грипу.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань людей, викликаних вірусом А/H1N1, у світі становить 219 681. З них 1882 людини вже загинули, відзначає NEWSru.