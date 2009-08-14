Як порятуватися від амброзії?

Вже забувся тополиний пух, настав серпень. Тут би радіти та веселитися, та ба: вам знову не дають спокою чхання, нежить і задишка. Якщо це про вас, то ви — одна з жертв цвітіння амброзії, яке починається з кінця липня і триває до середини вересня.

Цей бур`ян — одна з найбільш алергенних рослин в Україні. Ми запитали у головного алерголога МОЗ України, професора Бориса Пухлика, який найефективніший спосіб лікування алергії на амброзію. «Це антигістамінні (вони ж протиалергічні) засоби. Вони весь час удосконалюються, і, якщо ви не хочете страждати від сонливості, то питайте в аптеці препарат 2-го або 3-го покоління», — відповів фахівець. Але буває, що навіть ці ліки не приносять полегшення. «В цьому випадку є друга група ліків, ефективних при алергії, — гормональні. Деякі при слові «гормони» відразу уявляють пігулку, яка спровокує у них набір зайвої ваги і т.п. Це не так. Гормональні засоби, які призначають при алергії на амброзію, місцевої дії. Наприклад, краплі в очі, спрей в ніс або інгалятор для легенів. Тому системних проявів вони не викличуть. Якщо ж, звичайно, застосовувати їх в рекомендованих дозуваннях». — підкреслює алерголог.

Дмитро Гуцало

segodnya.ua