Грип А/H1N1 в українок лікували травами і парацетамолом

Українки, які захворіли на свинячий грип під час роботи волонтерами у французьких Альпах в монастирі Нотр-пані де ла Салетт, остаточно одужали.

Зараз всі три дівчини почуваються добре і планують продовжити своє перебування у Франції, повідомили газету Сьогодні в посольстві України у Франції.

"Від них ніхто не заразився, і форма захворювання у них була дуже легка", - сказав третій секретар посольства Олександр Дем’янюк.

"Майже відразу після приїзду ми захворіли, у трьох моїх подруг підтвердили свинячий грип, а у мене - ні. У госпіталі нас не тримали, відпустили назад в монастир, де ми і лікувалися. Сім днів дівчати не виходили з кімнат. Через три дні вони почали почувати себе краще, але для перестраховки їх не випускали тиждень. Лікували дівчат настоянками з трав, парацетамолом і давали якісь пігулки", - розповіла Світлана, подруга дівчат, теж українка.

"Хтось в інтернеті прочитав, що свинячий грип змінює ДНК і діти потім народжуються із змінами. Інші волонтери навіть хотіли звідси виїхати. А ось місцеві черниці, навпаки, були дуже добрі і дбайливі", - завершила Світлана.

До України всі чотири студентки повернуться 1 вересня.

korrespondent.net