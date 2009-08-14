Створили "штучні кістки" з деревного вугілля

Італійські учені розробили штучні замінники кісток для людей, що постраждали в аваріях, або хворих тими або іншими кістковими захворюваннями. На відміну від колишніх "штучних кісток", що базуються на різних твердих нановуглецевих основах, в основі італійської розробки лежить звичайне дерево, правда, що піддалося спеціальній обробці.

Італійські дослідники з римського Інституту наук і технологій говорять, що дерев`яні протези, що імплантуються, не мають на своїй меті перманентної заміни кісток, їх завдання полягає в тимчасовій заміні пошкоджених кісткових тканин, причому штучні кістки мають ряд хімічних властивостей, щоб стимулювати зростання природних кісток.

Як деревину для нових штучних кісток італійські учені використовували червоний дуб або ротанг. Для виробництва протезу учені нагрівали початковий матеріал до стану, коли він не є чистим вуглецем, потім пресували його і обробляли спеціальним хімічним складом.

cybersecurity.ru