Аспірин знижує ризик смерті від раку товстої кишки

Люди, які страждають від раку товстої кишки, можуть зменшити ризик смерті від цього захворювання, приймаючи звичайний аспірин. Таку рекомендацію дають співробітники медичного центру при Колумбійському університеті (США), які з`ясували, що прийом цього дешевого препарату разом з хірургічним втручанням і хіміотерапією значно покращує стан онкохворих, повідомляє агентство АР.

Учені проаналізували відомості про 1 300 пацієнтів з раком товстої кишки, що знаходилися під спостереженням в середньому близько 12 місяців. Всі хворі перенесли операції з видалення пухлин, багато хто пройшов курс хіміотерапії.

Фахівці дійшли висновку, що допомагає препарат тільки тим пацієнтам, в чиїх пухлинах синтезується фермент Cox-2. Учені вважають, що аспірин блокує цей фермент, що відіграє велику роль в розвитку раку.

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