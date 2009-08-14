З'явилась нова методика лікування вродженої сліпоти

Генна терапія вродженої сліпоти, розроблена американськими ученими, дала багатообіцяючі результати, повідомляє видання HealthDay. Висновки учених опубліковані в журналах Human Gene Therapy і New England Journal of Medicine.

У першому етапі експерименту, зробленого в Національному інституті очних хвороб США, взяли участь три пацієнти віком 22, 24 і 25 років з амаврозом Лебера, викликаним мутаціями в гені RPE65. У нормальному стані цей ген відповідає за виробництво необхідних для сітківки форм вітаміну А, які потрібні для роботи світлочутливих клітин фоторецептора.

Дослідники протягом року вводили здорові копії гену RPE65 в сітківку, після чого пацієнти змогли побачити дуже тьмяне світло.

Отримані результати свідчать про те, що лікування за допомогою гену RPE65 стабільно підвищує світлочутливість сітківки.

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