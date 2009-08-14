У Великобританії почали продавати тести на батьківство

В аптеки Великобританії поступив ДНК-тест для визначення батьківства, який можна проводити самостійно, повідомляє The Times. Виробництво спеціальних наборів для проведення аналізів організувала компанія Anglia DNA Services.

Набір для самостійного проведення тесту на батьківство коштує близько 160 фунтів стерлінгів (близько 250 доларів США). Для виконання аналізу необхідно зібрати зразки слини батька, матері і дитини. У набір входить все необхідне для збору мазків з ротової порожнини.

Потім зразки ДНК відсилаються в лабораторію компанії. Через п`ять днів клієнт одержує результати тесту на батьківство. Якщо людина захоче дізнатися результати аналізу протягом доби, їй доведеться заплатити за тестовий набір удвічі дорожче.

medportal.ru