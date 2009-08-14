Київщина: біля обласного «Будинку дитини» знищили змій

12 серпня до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського райвідділу МНС надійшло повідомлення від головного лікаря Київського обласного «Будинку дитини» в Боярці про те, що на території цього дитячого закладу виявлені змії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, місцевий житель бачив, що плазуни покусали двох цуценят, які через декілька хвилин померли. У притулку ж перебували 65 дітлахів, тож виникла реальна загроза їхньому життю. 13 серпня рятувальники МНС і працівники столичного зоопарку обстежили заклад. В декількох віддалених куточках парку знайдено кубла, влаштовані зміями. За допомогою хімічного розчину була проведена обробка території, а місця можливого скупчення плазунів випалювали разом із рослинністю.

Керівництво дитбудинку отримало дозвіл на прогулянки підопічних дітей на свіжому повітрі.