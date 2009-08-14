Китай: у 16 лікарнях незаконно пересаджували органи

Влада Китаю виявили декілька клінік, що незаконно виконували трансплантації іноземним громадянам, повідомляє AFP. Інспекцію лікувальних установ проводять співробітники китайського МОЗ спільно з членами Національного комітету з трансплантації органів.

Перевірили 164 медичних установи, які мають ліцензії на проведення операцій з пересадки органів. За даними Міністерства охорони здоров`я Китаю, співробітники 16 лікарень порушували законодавство відносно трансплантації. Представники міністерства заявили, що ліцензії даних установ будуть відкликані.

За інформацією міністерства охорони здоров`я Китаю, вартість подібних операцій становить близько 100 тисяч юанів. Продаж донорських органів заборонений китайським законодавством. Трансплантація необхідна приблизно 2 мільйонам жителів країни, проте, через брак донорів, в рік виконується лише 20 тисяч операцій з пересадки органів.

medportal.ru