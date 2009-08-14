Пляжний пісок - найбільша небезпека на відпочинку

Учені попереджають: пляжний пісок - справжній розсадник різних бактерій і грибків, і ті з легкістю переходять на невдалих туристів.

Американські медики вивчали склад піску на озерних пляжах Америки. На багатьох чудово жила і розмножувалася кишкова паличка, яка може перебратися на шкіру людини після одного єдиного дотику до піску.

Втім, захистити себе від цієї небезпеки просто, заспокоюють медики. Змити бактерії із своїх рук можна водою і милом, ніяких антибактеріальних засобів не треба.

Особливо охайними треба бути тим, хто приводить на пляж дітей. По-перше, маленькі непосиди точно не утримаються від пасок, пісочних замків і інших пляжних забав і обов`язково ні-ні, та залізуть руками в рот. Отже мамам і татам у жодному випадку не можна розслаблятися, відкидатися на лежак і прикривати ніс газетою - за дитиною потрібне око та око.

- Ми вже побачили не одного пацієнта з різними симптомами кишкових розладів, які з`явилися після того, як хворого «закопали» на пляжі, - цитує Science Daily Кріса Хині, наукового співробітника Університету Північну Кароліну (США). - Після таких розваг обов`язково треба вимити руки або скористатися компактним гігієнічним засобом.

aif.ru